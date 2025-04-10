Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνεχίστηκε η σήμερα (10/04) προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τα ευχάριστα νέα για τον Ρουί Βιτόρια ήρθαν από τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων των «πράσινων»!

Έτσι, ο διεθνής δεξιός μπακ υπολογίζεται κανονικά από τον Πορτογάλο τεχνικό για το κυριακάτικο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Αντιθέτως, ατομικό έκαναν ξανά οι Τάσος Μπακασέτας και Γιάννης Κώτσιρας και θεραπεία ο Μπαρτ Σένκεφελντ, που δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.