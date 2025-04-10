Λογαριασμός
Με Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ

Επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ο Γιώργος Βαγιαννίδης και υπολογίζεται κανονικά για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ

Γιώργος Βαγιαννίδης

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνεχίστηκε η σήμερα (10/04) προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Τα ευχάριστα νέα για τον Ρουί Βιτόρια ήρθαν από τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων των «πράσινων»!

Έτσι, ο διεθνής δεξιός μπακ υπολογίζεται κανονικά από τον Πορτογάλο τεχνικό για το κυριακάτικο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Αντιθέτως, ατομικό έκαναν ξανά οι Τάσος Μπακασέτας και Γιάννης Κώτσιρας και θεραπεία ο Μπαρτ Σένκεφελντ, που δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Πηγή: sport-fm.gr

