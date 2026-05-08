Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 σας μεταφέρει όλη τη δράση, από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο και τις μάχες, για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Την Κυριακή (10/05) στις 19:30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπαίου, με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε δύο κομβικά ματς, για τη συνέχεια των πλέι οφ.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 17:00 με τις αναμετρήσεις Άρης-ΟΦΗ και Βόλος-Λεβαδειακός.

Το Σάββατο (09/05) τα βλέμματα στρέφονται στη Λάρισα για την κόντρα της τοπικής ομάδας με τον Αστέρα AKTOR στις 17:00, με φόντο την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00 με το Πανσερραϊκός-Κηφισιά και ολοκληρώνεται στις 19:30 με το Ατρόμητος-Παναιτωλικός.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και… μπάλα παίζουν οι ακροατές.

Πηγή: skai.gr

