ΒwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα

Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ έφτασε!

Η Ένωση διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης του σπουδαίου τελικού.

Το Σάββατο (09/05) από νωρίς οι απεσταλμένοι του σταθμού στην Μπανταλόνα, Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής, μεταφέρουν το κλίμα πριν το τζάμπολ και στις 21:00 ακριβώς περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν κόντρα στη λιθουανική Ρίτας.

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

ΑΕΚ-Ρίτας το Σάββατο (09/05) στις 21:00.

Ζήστε την ένταση του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

