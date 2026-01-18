Άντεξε στο «θρίλερ» ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 74-69 τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Παλατάκι για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ανεβαίνοντας στο 13-1 και στρέφοντας την προσοχή του στη «διαβολοβδομάδα» με Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Oι «πράσινοι» έβαλαν τις βάσεις για ένα εύκολο απόγευμα στο πρώτο ημίχρονο, καθώς μπήκαν πολύ καλύτερα από τους γηπεδούχους και έφτασαν μέχρι και στο +21 (22-43). Παρόλα αυτά, η εικόνα άλλαξε εντελώς στο δεύτερο μέρος.

Πράγματι, ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια μετά την ανάπαυλα, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, και μάλιστα πέρασε και μπροστά με το buzzer beater του Πάτρικ Μπέβερλι στο τρίτο δεκάλεπτο (58-55), το οποίο ολοκλήρωσε με επιμέρους σκορ 31-12.

Στο τέλος, ωστόσο, μίλησε η εμπειρία του Παναθηναϊκού. Όταν το σκορ έγινε 62-57 υπέρ του ΠΑΟΚ, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κρατήσουν τον αντίπαλό τους χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για παραπάνω από 7 λεπτά, με αποτέλεσμα να ανακτήσουν τα ηνία του αγώνα και να φτάσουν στη νίκη.

Για τους νικητές, 12 πόντους και 5 ασίστ είχε ο ψύχραιμος στο φινάλε Κώστας Σλούκας, ενώ 13 πόντους μέτρησε ο Τζέντι Όσμαν. 11 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα για τον Ρισόν Χολμς, ενώ 10 πόντους έβαλε ο Τζέριαν Γκραντ.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, που έπεσε στο 9-4 αλλά έδειξε πολύ ανταγωνιστικός, μεγάλο παιχνίδι με 17 πόντους έκανε ο Μπεν Μουρ, ενώ πάλεψε με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα ο Πάτρικ Μπέβερλι.

