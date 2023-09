Μουντομπάσκετ 2023: Παραδόθηκε στη Λιθουανία, και είπε πρόωρο «αντίο» η Ελλάδα (92-67)

Εδωσε τη «μάχη» της αλλά δεν τα κατάφερε η Ελλάδα.



Η Εθνική είχε δυνάμεις για 27 λεπτά απέναντι στη Λιθουανία, καθώς στο τέλος εκείνες την… εγκατέλειψαν και έτσι γνώρισε τη βαριά ήττα 92-67, που σημαίνει τον μαθηματικό αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ματς



Με τους Παπαγιάννη, Θανάση, Παπανικολάου, Γουόκαπ και Λούντζη ξεκίνησε η Ελλάδα. Πολύ νευρική αρχή από την Εθνική με άσχημα και άστοχα σουτ, ενώ από την άλλη οι Μπραζντέικις και Γιοκουμπάιτις έστειλαν τη Λιθουανία στο 9-2, στα πρώτα τρία λεπτά. Η ομάδα του Μακσβίτις είχε τον έλεγχο και τη διαφορά (13-6) μέχρι το 6’. Στη συνέχεια, ο Γουόκαπ άρχισε να… σεληνιάζεται και κάνοντας «σμπαράλια» την άμυνα των αντιπάλων, μαζί με τον Λαρεντζάκη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, η «επίσημη αγαπημένη» έκανε σερί 12-0, για το +5 (13-18), στο 7’. Στη συνέχεια, ο νατουραλιζέ της Ελλάδας αποσύρθηκε για «ανάσες», με την Εθνική να χάνει τον επιθετικό ρυθμό της και έτσι τους Λιθουανούς να ισοφαρίζουν σε 20-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

🇱🇹 Quarter-finals bound 🇱🇹



Lithuania keep going full steam ahead 🚂 and rout Greece with a HUGE fourth quarter!#FIBAWC x #WinForLietuva