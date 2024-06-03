Λογαριασμός
Επιβεβαίωσε την παραμονή του στη Ρεάλ ο Μόντριτς

Μια ατάκα του Λούκα Μόντριτς στη φιέστα της Ρεάλ επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει στην ομάδα για 13η σεζόν

Μόντριτς

Την είδηση πως θα συνεχίσει στη Ρεάλ για έναν ακόμη χρόνο επιβεβαίωσε ο Λούκα Μόντριτς κατά τη διάρκεια της φιέστας στο «Μπερναμπέου» για την κατάκτηση του Champions League.

Ο 38χρονος μέσος γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους και συμπαίκτες, όταν παρουσιάστηκε στη σκηνή και με μια ατάκα επικύρωσε την παραμονή του για 13η σεζόν στη Ρεάλ, κάτι που αναμένεται σύντομα να πάρει κι επίσημη μορφή.

«Τι χαρά να είμαστε πάλι εδώ μετά από δύο χρόνια! Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη όλη τη σεζόν. Αυτό το τρόπαιο ανήκει και σε σας. Τα λέμε την επόμενη σεζόν, ζήτω η Ρεάλ!», είπε από μικροφώνου ο Κροάτης με το κοινό να ξεσπά σε επευφημίες.

Ο Μόντριτς αγωνίζεται στην «βασίλισσα» από το 2012 έχοντας κατακτήσει το Champions League έξι φορές. Φέτος, παρότι δεν είχε τον ρόλο του μόνιμα βασικού των περασμένων ετών, μέτρησε 46 συμμετοχές, 2 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

