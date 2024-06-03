Την απάντηση του Μαουρίτσιο Σάρι στην πολύ μεγάλη προσφορά που του έκανε περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ο Ιταλός προπονητής δεν έχει απαντήσει ακόμη, ενώ το γεγονός πως δεν ήταν εξ αρχής αρνητικός δίνει ελπίδες στους «πράσινους» για αίσια έκβαση.

Ωστόσο, είναι σαφές πως ο 65χρονος τεχνικός θα προτιμούσε να εργαστεί σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα και η Ελλάδα δεν αποτελεί την πρώτη του επιλογή. Όσο, ωστόσο, οι… πόρτες κλείνουν (για παράδειγμα η Σεβίλλη επέλεξε άλλον προπονητή), τόσο ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα στην ελπίδα.

Η οριστική απάντηση του Σάρι αναμένεται σύντομα, μπορεί και εντός της ημέρας. Αν δεν είναι η επιθυμητή, τότε το «τριφύλλι» θα στραφεί σε άλλες λύσεις που δεν είναι ανάλογα λαμπερές, αλλά ασφαλώς δεν είναι αμελητέες. Έχουν ήδη γίνει προκαταρκτικές επαφές και με τους προπονητές που αποτελούν εναλλακτικές λύσεις και αν με τον Ιταλό δεν προχωρήσει το πράγμα, ο Παναθηναϊκός θα στραφεί σε κάποια από αυτές με στόχο να κλείσει το θέμα προπονητή, ει δυνατόν και μέσα στην εβδομάδα. Άλλωστε η προετοιμασία αναμένεται να αρχίσει σε περίπου δύο εβδομάδες και ο διάδοχος του Χρήστου Κόντη θα πρέπει να έχει τον χρόνο για να κάνει τον σχεδιασμό.

Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο μεταγραφές, των Μαξίμοβιτς και Μπάλντοκ, αλλά και την αγορά του Γεντβάι. Από την άλλη, έχουν αποχωρήσει οι Μπρινιόλι, Μπερνάρ, Χουάνκαρ, Ούγκο και Ακαϊντίν, ενώ φαίνεται πως πιο κοντά σε αποχώρηση παρά σε παραμονή είναι και ο Παλάσιος. Οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν από το νέο προπονητή, ο οποίος αφού αναλάβει και μελετήσει το διαθέσιμο υλικό θα κάνει και τις σχετικές εισηγήσεις στη διοίκηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.