Μποχωρίδης: «Συγνώμη στον κόσμο του Άρη-Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία άμεσα»

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης μίλησε στη σημερινή Media day του Άρη, ενόψει του αυριανού αγώνα κόντρα στην Σλασκ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του ΕuroCup. Ο αρχηγός της ομάδας έκανε αυτοκριτική εκ μέρους όλων και έδωσε σύνθημα για άμεση ανασύνταξη.



«Σίγουρα διανύουμε δύσκολες στιγμές. Η σκέψη όλων είναι από το επόμενο παιχνίδι να δείξουμε ότι θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να μπούμε στο παρκέ και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμήσουμε κανέναν. Είναι καλό ότι έχουμε άμεσα παιχνίδι, για να μπούμε στο παρκέ και να δείξουμε διαφορετικά πράγματα», τόνισε o 31χρονος γκαρντ.

«Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Το πώς μπαίνουμε σε κάθε ματς και να δείχνουμε ότι θέλουμε κάθε φάση. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας και μετά όλοι μαζί να δείξουμε τί θέλουμε στο παρκέ. Καταλαβαίνω τον κόσμο… Δεν φεύγουμε από τα ματς και μετά όλα καλά. Στεναχωριόμαστε. Ξέρω ότι ο κόσμος έχει περάσει δύσκολα και πρέπει να του ζητήσουμε συγνώμη. Δεν δείχνουμε την εικόνα που περίμενε,. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξει αυτή η εικόνα και από το επόμενο παιχνίδι θα αλλάξουμε πολλά», πρόσθεσε.

