Αποκαλυπτικός Κριστιάνο Ρονάλντο: Μιλά για Μέσι, απόσυρση και Τζορτζίνα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλά στον Πιρς Μόργκαν για... όλα

Ρονάλντο

Σήμερα θα προβληθεί η μεγάλη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν. Στο τρέιλερ δίνεται μια πρόγευση για όσα λέει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ παραδέχεται πως «... ίσως κλάψω όταν αποσυρθώ» και μιλά για το τέλος της καριέρας του που πλησιάζει. Επίσης μιλά για την «κόντρα» του με τον Λιονέλ Μέσι σχολιάζοντας «κανένα πρόβλημα» στην προτίμηση που έδειξε ο άλλοτε συμπαίκτης του, Γουέιν Ρούνεϊ, στον Αργεντινό σταρ. «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός», ανέφερε.

Επίσης, μιλά για την απουσία του από την κηδεία του συμπατριώτη του και άσου της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα και την κριτική που δέχτηκε γι' αυτή, αναφέρεται στον επικείμενο γάμο του με τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, αλλά ακόμη και για το μπλουζάκι με το μήνυμα «Playing for Peace» που δώρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

