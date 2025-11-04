Ξέσπασε κατά των διαιτητών ο Ντοκ Ρίβερς για τον τρόπο που δεν προστατεύεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Θυμίζοντας τις ανάλογες δηλώσεις που είχε κάνει ο Βασίλης Σπανούλης στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, ο προπονητής των Μπακς μετά τη νίκη επί των Πέισερς καυτηρίασε το γεγονός ότι ο 30χρονος σούπερ σταρ δεν παίρνει τα φάουλ που του γίνονται αφειδώς σε κάθε παιχνίδι.

«Δώστε το φάουλ! Φτάνει πια! Ο Γιάννης μπήκε προς τα μέσα και τον χτύπησαν ξεκάθαρα! Δείτε το βίντεο! Τον βάρεσαν κανονικά και οι διαιτητές είπαν no-call. Είναι απίθανο πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται ο Γιάννης από τους διαιτητές. Ένας από τους διαιτητές έφτασε να πει ‘ναι, τον χτύπησαν στα χέρια αλλά συνεχίζουμε’. Του είπα ‘ναι, αλλά είναι φάουλ’. Σύμφωνοι, ο Γιάννης είναι τόσο δυνατός που συνεχίζει ακόμη κι όταν τον χτυπάνε, δεν θα επιτρέψει αυτό να τον σταματήσει, αλλά είναι φάουλ! Του κάνανε πάλι τόσα φάουλ που δεν δόθηκαν. Όλοι λένε για το πόσα φάουλ κερδίζει και πόσες βολές εκτελεί ο Σέι Γκίλτζους Αλεξάντερ; Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στα σφυρίγματα. Στο τελευταίο παιχνίδι (σ.σ. με τους Κινγκς) τον… στραγγάλισαν και δεν έγινε τίποτα. Ο τρόπος που σφυρίζουν τον Γιάννη δεν είναι δίκαιος. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις, είναι σαν να πρέπει να μαρκάρεις έναν… γρήγορο Σακίλ. Μπορείς να του δώσεις φάουλ σε κάθε φάση. Αν το κάνεις, θα σταματήσουν να τον βαράνε. Αυτή είναι η απάντησή μου», τόνισε.

Doc Rivers finally laid into the refs and how Giannis is officiated differently #Bucks pic.twitter.com/rtbtl4WneK — Tony Clements (@TonyCMKE) November 4, 2025

