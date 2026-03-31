Μπουλς: Αποδέσμευσαν τον Άιβι μετά από ομοφοβικά σχόλια

Παρελθόν από τους Μπουλς αποτελεί ο Τζέιντεν Άιβι. Ο 24χρονος γκαρντ του NBA αποδεσμεύτηκε μετά από ομοφοβικά σχόλια που έκανε κατ' επανάληψη σε live που έκανε στα social media.

«Ο κόσμος διακηρύσσει την LGBTQ κοινότητα, σωστά; Μιλούν για το Pride και το ίδιο κάνει και το NBA. Το δείχνουν στον κόσμο. Λένε, "Ελάτε να μας συναντήσετε για τον Μήνα Υπερηφάνειας για να γιορτάσουμε την αδικία". Διαφημίζουν την ακολασία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άιβι.

Το νούμερο 5 του ντραφτ του 2022 είχε αποκτηθεί με ανταλλαγή από τους Πίστονς. Φέτος είχε 8,2 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 εμφανίσεις με το Ντιτρόιτ, ενώ σε 4 ματς με το Σικάγο είχε 11,5 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

