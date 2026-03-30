Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια, παραπέμφθηκε σε δίκη για φοροδιαφυγή, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (30/3). Άλλα στελέχη της ομοσπονδίας των εν ενεργεία παγκόσμιων πρωταθλητών εμπλέκονται επίσης στην ίδια δικαστική υπόθεση.

Η παραπομπή τους προέκυψε έπειτα από ποινική καταγγελία της εφορίας της Αργεντινής, η οποία κατηγορεί την AFA και τα στελέχη της ότι δεν κατέβαλαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται σε 19 δισεκατομμύρια πέσος (περίπου 11,8 εκατ. ευρώ).

Πέρα από τον Κλαούντιο Τάπια, ακόμη τέσσερα στελέχη της AFA παραπέμπονται, ενώ η ίδια η ομοσπονδία διώκεται ως νομικό πρόσωπο. Και οι πέντε είχαν παρουσιαστεί στις 12 Μαρτίου ενώπιον του αρμόδιου δικαστή.

Η AFA αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η διαδικασία αποτελεί πολιτική κίνηση του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, με στόχο να ασκήσει πίεση στο ποδόσφαιρο της χώρας. Ο φιλελεύθερος ηγέτης επιθυμεί οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αργεντινής, που σήμερα λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικές ενώσεις, να μετατραπούν σε αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

Η μεταρρύθμιση αυτή συναντά την αντίθεση των συλλόγων και δεν είναι συμβατή με τα καταστατικά της AFA. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, οι σύλλογοι πραγματοποίησαν απεργία στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη στις αρχές του μήνα.

Η Αργεντίνικη Ομοσπονδία βρίσκεται επίσης από το 2017 υπό ξεχωριστή έρευνα για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.