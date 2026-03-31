Αποθέωση για την αποστολή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ντέρμπι, παρών και ο Γιώργος Αγγελόπουλος

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ και αρκετοί φίλοι των «ερυθρόλευκων» υποδέχθηκαν στο ΣΕΦ τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, μετά τη νίκη στο ντέρμπι των «αιωνίων»

Ολυμπιακός

Θερμή υποδοχή στο ΣΕΦ για την ομάδα του Ολυμπιακού, μετά από τη νίκη της στο ντέρμπι των «αιωνίων»!

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με 101-94 του Παναθηναϊκού στο T-Center και στην αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από οπαδούς οι οποίοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας και έκαναν τη νύχτα-μέρα, ανάβοντας καπνογόνα, τραγουδώντας συνθήματα και ζητώντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού!

Στο ΣΕΦ βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες και ασπάστηκε τον κόουτς Μπαρτζώκα.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

