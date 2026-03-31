Θερμή υποδοχή στο ΣΕΦ για την ομάδα του Ολυμπιακού, μετά από τη νίκη της στο ντέρμπι των «αιωνίων»!

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με 101-94 του Παναθηναϊκού στο T-Center και στην αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του αποθεώθηκαν από οπαδούς οι οποίοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας και έκαναν τη νύχτα-μέρα, ανάβοντας καπνογόνα, τραγουδώντας συνθήματα και ζητώντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού!

Στο ΣΕΦ βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες και ασπάστηκε τον κόουτς Μπαρτζώκα.

Δείτε το βίντεο:

