Θέση για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τα εισιτήρια στους ημιτελικούς του Final 4 πήρε ο Τσους Μπουένο, επιχειρώντας να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με όσα καταγγέλθηκαν από τη Φενέρμπαχτσε μετά τη διεξαγωγή των αγώνων.

Ο CEO της Euroleague παραδέχθηκε ότι υπήρξαν τεχνικά ζητήματα με την πλατφόρμα εισόδου στο γήπεδο, υποστηρίζοντας ωστόσο πως η κατάσταση αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και ότι δεν εισήλθε κανείς χωρίς νόμιμη πρόσβαση.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν — κυρίως από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε — τονίζοντας πως η διοργανώτρια αρχή βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας και να αποφευχθούν αντίστοιχα προβλήματα στον μεγάλο τελικό.

«Η πλατφόρμα δεν λειτουργούσε, είχαμε προβλήματα χθες, αλλά σήμερα το πρόβλημα λύθηκε. Οι μόνοι που μπήκαν χωρίς εισιτήριο ήταν 187 άτομα, που όμως ήταν σε λίστα. Πέρασαν από την ασφάλεια και όλα ήταν νομότυπα. Δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να απολογηθούμε στους φιλάθλους, ήταν κυρίως φίλοι της Φενέρμπαχτσε. Καταφέραμε να μπουν πριν αρχίσει το ματς, οπότε δεν έχασαν την έναρξη του ματς.

Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκειά τους, τη νιώθουμε κι εμείς. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία, την κυβέρνηση και τη White Veil για να έχουμε την καλύτερη έλευση στο γήπεδο αύριο. Κανένας χωρίς εισιτήριο δεν θα μπει στο γήπεδο, θα αυξήσουμε λίγο την ασφάλεια. Αύριο είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, μια γιορτή του μπάσκετ και θέλουμε να έχουμε έναν συναρπαστικό τελικό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλοι οι φίλαθλοι που είχαν εισιτήρια μπήκαν στο γήπεδο και είδαν τον αγώνα», είπε αναλυτικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόσθεσε:

«Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος τα καταφέραμε. Ζητάμε συγνώμη στους φίλους της Φενέρ και στον σύλλογο, αλλά στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.