«Ανάμεσα στις ομάδες που ψάχνονται για Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός»

Ακόμη ένα όνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσιογράφο, Γέσπερ Λάνγκμπροκ, από το soccernews.nl, το τριφύλλι, βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Στέφαν Ντε Φράι!

Πρόκειται για τον πολύπειρο κεντρικό αμυντικό της Ίντερ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό και που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τόσο το «τριφύλλι», όσο και ομάδες από Σαουδική Αραβία, αλλά και από Τουρκία, έχουν κάνει κρούση για τον 34χρονο στόπερ.

Ο Ντε Φράι, έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στα γήπεδα της Serie A κυρίως με τη φανέλα της Ίντερ, μετρώντας 295 συμμετοχές με 13 γκολ, ενώ με τους «νερατζούρι» έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και ισάριθμα Σούπερ Καπ Ιταλίας.

Μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα της Λάτσιο και της Φέγενορντ, ενώ είναι και 79 φορές διεθνής με τους «οράνιε».

Toch Feyenoord-hereniging mogelijk voor De Vrijhttps://t.co/TctIvjwU81 — SoccerNews.nl (@Soccernews_nl) May 22, 2026

