Η κοινή πορεία της Κηφισιάς με τον Σεμπάστιαν Λέτο θα συνεχιστεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς ο Αργεντινός τεχνικός θα παραμείνει στα ηνία της ομάδας των βορείων προαστίων για τρίτη σερί σεζόν.

Ο Λέτο, που είχε ούτως ή άλλως συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 2027, συναντήθηκε το Σάββατο (23/5) με τον πρόεδρο της ομάδας, Χρήστο Πρίτσα και συμφώνησαν να πορευτούν μαζί και στο επόμενο πρωτάθλημα.

Υπάρχει άλλωστε, πλήρης ταύτιση απόψεων για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα κι απόλυτη εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο άνδρες, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η καλοκαιρινή προετοιμασία της Κηφισιάς θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τις παραμονές των παικτών που υπολογίζονται και για την επόμενη σεζόν, αλλά και για τις αρχικές μεταγραφικές κινήσεις των «κυανόλευκων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

