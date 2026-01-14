Euroleague: Διέλυσε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός με το εντυπωσιακό 66-104

Πραγματοποιώντας μια από τις κορυφαίες εκτός έδρας εμφανίσεις τους στην ιστορία της Ευρωλίγκας, οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν την Παρτίζαν Βελιγραδίου, και με το εκκωφαντικό 66-104 έγραψαν ιστορία στη «Χάλα Πιονίρ» για την 22η αγωνιστική τoυ θεσμού!



Ο Ολυμπιακός βρήκε αντίσταση μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Έκτοτε, κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση, και με πολυφωνία στην επίθεση και... καταιγισμό τριπόντων (16/36τρ., 44,4%) έφτασε ακόμη και στο +45, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στη διοργάνωση και 13η συνολικά στη σεζόν.

Πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών, που είχαν έξι διψήφιους παίκτες (!), ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 32 μονάδες στο PIR, με τους Γουόκαπ (12π., 7ασ.), Ντόρσεϊ (12π., 5ρ.), Πίτερς (12π., 5ρ.), Χολ (12π., 7ρ., 22 PIR) και Μιλουτίνοφ (12π., 7ρ., 20 PIR), να ακολουθούν σε απόδοση.

Για τους Σέρβους, που έφτασαν τις επτά διαδοχικές ήττες σε επίπεδο Ευρωλίγκας και παρέμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-16, διασώθηκε μονάχα ο Ουάσινγκτον με 28 πόντους και 3 ασίστ.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε κάπως νωθρά στο ξεκίνημα του αγώνα, ψάχνοντας τα πατήματά του στο παρκέ της Χάλα Πιονίρ. Με την Παρτίζαν να «χτυπά» στην αντίπαλη ρακέτα και να εκμεταλλεύεται τα φάουλ των φιλοξενούμενων, προηγήθηκαν με 6-2 στο πρώτο δίλεπτο. Ένα τρίποντο του Βεζένκοφ και ένα γκολ-φάουλ του Ντόρσεϊ έφεραν το πρώτο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα στο ματς (6-8) ένα λεπτό αργότερα, προτού οι Πέιν και Τζεκίρι γράψουν το 10-8 στο 5λεπτο.

Με φόλοου των Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, και τα τρίποντα των Παπανικολάου και Γουόκαπ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε εκ νέου το πάνω χέρι στο σκορ για το 18-14 στο 7'. Μετά από τέσσερις άστοχες προσπάθειες πίσω από τα 6,75μ., οι Σέρβοι βρήκαν τρίποντο με τον Μαρίνκοβιτς, προτού ο Βεζένκοφ με τον 7ο πόντο του γράψει το 20-17 της περιόδου, σε ένα δεκάλεπτο όπου ο Ολυμπιακός είχε μόλις 3 ασίστ για 2 λάθη.

Όσο περνούσε η ώρα, οι Πειραιώτες κυριαρχούσαν στο ματς και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιβάλλοντας σιγά-σιγά τον δικό τους ρυθμό και τέμπο. Μοναδικό «ψεγάδι» στο πρώτο ημίχρονο, ήταν το γεγονός πως από τα συνολικά 8 φάουλ που έκανε ο Ολυμπιακός στα πρώτα 16 λεπτά, στα 7 από αυτά έστειλε τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου στην γραμμή των βολών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρουν δέκα «εύκολους» πόντους. Κατά τα άλλα, οι πρωταθλητές Ελλάδας έπαιξαν τρομερή άμυνα, βρήκαν πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες (11 στο σύνολο) και συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το αντίπαλο καλάθι πίσω από τα 6,75 μέτρα!

Με τον Βεζένκοφ να παίρνει... φωτιά και να πετυχαίνει 11 πόντους φτάνοντας τους 18 στο ημίχρονο (!), τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Φουρνιέ και Γουόρντ και τον Σάσα να βάζουν έξι τρίποντα, ο Ολυμπιακός αύξανε διαρκώς τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό +21 για το 52-31! Χαρακτηριστικό είναι πως το επιμέρους σκορ στο δεκάλεπτο ήταν 32-14, με τους Πειραιώτες να μοιράζουν 8 ασίστ για δύο λάθη και να πετυχαίνουν 6/11 τρίποντα. Θετικότατος σε αυτό το διάστημα ήταν και ο Χολ με εντυπωσιακά καλάθια και δύο κλεψίματα!

Η ολιγόλεπτη διακοπή της ανάπαυλας δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με την Παρτίζαν να συνεχίζει την... αποκαρδιωτική της εμφάνιση και τον Ολυμπιακό να επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του. Ο Ουάσινγκτον έμοιαζε να παλεύει μόνος του για τους Σέρβους, την ώρα όπου ο Ολυμπιακός με πολυφωνία στην επίθεση και απειλές από όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Με τους Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ να παίρνουν μπρος στην επίθεση και τον Σάσα να ήταν ο... Σάσα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +31 και το 71-40 στο 26ο λεπτό!

Με το σύνολο του Ζοάν Πενιαρόγια να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε την αγωνιστική, αλλά ούτε και την ψυχολογική πίεση, είδε τους φιλοξενούμενους να ανεβάζουν και άλλο τη διαφορά και με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +36 και το 79-43.

Με το παιχνίδι και τον τελικό νικητή να έχουν κριθεί προ πολλού, οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο δεν άφησαν το πόδι από το... γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο, αντιθέτως, η second unit έβγαλε ένταση, διάθεση και όρεξη στο παρκέ της Χάλα Πιονίρ. Με τον Πίτερς να παίρνει την... σκυτάλη από τους συμπαίκτες του και να ευστοχεί και εκείνος σε σουτ πίσω από τα 6,75μ., τον Χολ να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες σε άμυνα και επίθεση και τον Γουόρντ να δίνει την απαραίτητη ενέργεια, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +45 και το 100-55 στο 38ο λεπτό, παίρνοντας τελικώς τη νίκη με σκορ 104-66.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-52, 43-79, 66-104.

