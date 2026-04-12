Επτάψυχη Ελλάδα, λύγισε την Ισπανία. Η Εθνική πέτυχε τη 2η νίκη της στη Β’ Φάση των προκριματικών του World στην Αλεξανδρούπολη. Το αποτέλεσμα κρίθηκε στα πέναλτι, με την κανονική περίοδο να λήγει 11-11. Στη… ρώσικη ρουλέτα η γαλανόλευκη επικράτησε 15-13.

Το ματς

Η Ισπανία μπήκε με… φούρια στην αναμέτρηση και βρέθηκε να προηγείται με 3-0, στο 1:55 πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Η γαλανόλευκη πιθανόν να υποτίμησε τον αντίπαλό της, αλλά από εκεί και μετά πήρε τα πάνω της. Μείωσε σε 3-1, με τον Αργυρόπουλο να δίνει το σύνθημα για αντεπίθεση στα 45’’ πριν το τέλος. Εκείνος ήταν έφερε την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής στα 4:40’, με τον Πούρο να εκτελεί στα 2:51 και με τον παίκτη παραπάνω.

Η Ελλάδα προηγήθηκε για πρώτη φορά στο 1:58, με πέναλτι του Καλογερόπουλο, το οποίο έγινε πάνω στον Κάκαρη, ενώ πήρε αέρα δύο τερμάτων, με τον Αργυρόπουλο να εκτελεί στο 1:08. Ωστόσο, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δεν μπόρεσε να πάει στα αποδυτήρια με υπέρ της σκορ, καθώς η Ισπανία επανήλθε και μείωσε στα 45’’, ενώ ισοφάρισε σχεδόν στην εκπνοή της δεύτερης περιόδου.

Ο Πούρος έκανε το 6-5 υπέρ της Ελλάδας από πλάγια θέση στα 6:39’ και ο Νικολαΐδης το 7-5, με τους Ισπανούς να μειώνουν με πέναλτι, ενώ οι Ίβηρες ισοφάρισαν σε 7-7 λίγο πριν το φινάλε της περιόδου, με τη γαλανόλευκη να κάνει το 8-7. Στα 7:22 η Ισπανία ισοφάρισε στον παίκτη παραπάνω, ενώ ο Μπιέλ έκανε το 9-8 υπέρ της Ισπανίας στα 6:18. Ο Πούρος έδωσε τη λύση στα 5:05. Με γκολ του Γαρδίκα η Ελλάδα προηγήθηκε 10-9 στα 4:06, ενώ η Ισπανία με λόμπα ισοφάρισε. Στο 1:57 έκανε το 11-10. Ο Κάκαρης έσωσε την Ελλάδα στα 8’’, κάνοντας το 11-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3 ( πεν. 2-4)

