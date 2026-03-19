Ο Παναθηναϊκός (22:00, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, Cosmote Sport 4 HD, ΑΝΤ1) φιλοξενείται από την Μπέτις στο «Καρτούχα» της Ανδαλουσίας και με 3.500 οπαδούς του στις εξέδρες θέλει να θυμηθεί εποχές προ 20ετίας, αφού τελευταία φορά είχε βρεθεί στα προημιτελικά του νυν Europa League, τότε Κυπέλλου UEFA, πίσω στο 2003.

Οι «πράσινοι» με κάβα τη μαχητικότητά τους, το πείσμα τους, τις αστείρευτες δυνάμεις τους και τις… ανάσες που πήρε ο βασικός τους κορμός στο 0-0 με τον Παναιτωλικό, θα παλέψουν ξανά απέναντι στους Ανδαλουσιάνους. Κόντρα σ’ εκείνους που με 10 παίκτες από το 58’ κατάφεραν να νικήσουν στο ΟΑΚΑ πριν από μια εβδομάδα για να βάλουν τις βάσεις μιας προσπάθειας που θ’ αποτελέσει υπέρβαση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται πλήρως πως αυτή τη στιγμή η ομάδα του, μ’ εκείνον στο «τιμόνι», είναι ικανή να γράψει χρυσή σελίδα ιστορίας, αλλά προετοίμασε το «τριφύλλι» με απόλυτο σεβασμό προς τη δουλειά, την εμπειρία και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Ο τελευταίος έχει διαθέσιμο και τον Άμραμπατ στην αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Λο Σέλσο και Ίσκο, με τον Παναθηναϊκό να έχει στη Σεβίλλη και τον Γιάννη Κώτσιρα. Φυσικά είναι τιμωρημένος ο Ζαρουρί μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο ματς της Καλογρέζας.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να παραταχθούν – μπροστά σε περίπου 60.000 οπαδούς που θα καταγράψουν ρεκόρ προσέλευσης σε εντός έδρας ματς ομάδας της Σεβίλλης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση – με τον Λαφόν στα γκολπόστ και τους Ίνγκασον, Κάτρη και Χάβι στην τριάδα των στόπερ και τους Καλάμπρια – Κυριακόπουλο στα άκρα. Σάντσεθ και Μπακασέτας θα είναι στα χαφ, ο Πελίστρι στη μια πτέρυγα, ο Ταμπόρδα στην άλλη και ο Τετέι στην κορυφή.

Η πιθανή 11άδα της Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Φίρπο, Φιντάλγκο, Άμραμπατ, Άντονι, Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ερνάντες

