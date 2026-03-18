Σε μια συγκλονιστική και μαγική ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Κλειστό της Γλυφάδας, οι «πράσινες» κατέθεσαν ψυχή και πάθος στο τάραφλεξ με στόχο την ανατροπή του εις βάρος τους 3-2 του πρώτου αγώνα, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ανατροπή και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας τους, χάνοντας με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Βαλεφόλια.



Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο σετ, όταν το «τριφύλλι» ξεκίνησε εξαιρετικά και προηγήθηκε μέχρι και το +8 (13-5), ενώ μπήκε στην τελική ευθεία του σετ με 20-16. Κάπου εκεί, οι Ιταλίδες τούμπαραν την κατάσταση και με το τρίτο τους σετ πόιντ έκαναν το 2-0.

Μοναδικές ατμόσφαιρες μετά το τέλος του αγώνα, με τους χιλιάδες φίλους της ομάδας να μένουν στο γήπεδο και να αποθεώνουν τις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι, που χάρισαν στον σύλλογο μια όμορφη αθλητική-βολεϊκή ιστορία μέχρι τον δρόμο προς τους τελικούς της διοργάνωσης!



Το ματς:

Η Βαλεφόλια ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στο πρώτο σετ και πήρε από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τη μέτρια υποδοχή του Παναθηναϊκού, αλλά και τα λάθη που έκανε από τη θέση του σερβίς, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 11-6 και λίγο αργότερα με 13-7. Σε εκείνο το σημείο ήρθε η αντίδραση, με το «τριφύλλι» να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του και με εντυπωσιακούς πόντους της Λαμπκόφσκα, της Μπένετ και της Σάμανταν, μείωσε στον πόντο για το 15-14!

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη πάντως, αφού με το πολύ καλό τους μπλοκ και τη Βίτσι ως κύρια πηγή κινδύνου, οι Ιταλίδες έλεγξαν τον ρυθμό και με ένα σερί 6-1 έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στο +6 για το 22-16. Με σπουδαίους πόντους της Στράτζαλη, της Μπένετ και της Λαμπκόφσκα, οι «πράσινες» μείωσαν στο 23-20, ωστόσο, ο πόντος της Βίτσι στη διαγώνιο και το καρφί της Μπένετ στην αντένα, διαμόρφωσαν το 20-25 του πρώτου σετ για το 1-0 της Βαλεφόλια.



Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο δεύτερο σετ, εκεί όπου τα «Φίνα κορίτσια» μπήκαν με τρομερή συγκέντρωση και αποφασιστικότητα στο τάραφλεξ, με στόχο να φέρουν το ματς στα ίσα! Και το κατάφεραν! Χάρη στις εκπληκτικές άμυνες, τα τρομερά μπλοκ δια χειρός Μπένετ, Λαμπκόφσκα και Σάμανταν, αλλά και τους σπουδαίους πόντους των Μπένετ και Γουάιτ, το «τριφύλλι» έκανε ό,τι ήθελε στο ματς για το +8 και το 13-5!

Παρά το κακό της ξεκίνημα, η Βαλεφόλια βελτίωσε αισθητά την εικόνα της σε επίθεση και υποδοχή και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να μειώσει στο 18-16. Δύο πανέξυπνοι πόντοι της Κωνσταντινίδου κοντά στο φιλέ έκαναν το +4 για τις «πράσινες» (20-16), προτού οι Ιταλίδες με ένα αναπάντητο 5-0 σερί προσπεράσουν για το 21-20, με τις Γουάιτ και Χατζηευστρατιάδου, αλλά και τον άσο της Σάμανταν να φέρνουν εκ νέου μπροστά τον Παναθηναϊκό με 23-21! Παρ' όλα αυτά, με διαδοχικούς πόντους των Βίτσι και Κάντι, οι φιλοξενούμενες έφτασαν τρεις φορές στο τρεις φορές στο σετ πόιντ, το οποίο τελικώς το πέτυχαν με την Μπούτιγκαν για το 27-25 και το 2-0 σετ.



Ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε το δεύτερο σετ, αλλά και το γεγονός πως οι «πράσινες» βρέθηκαν πλέον με την πλάτη στον τοίχο, θα περίμενε κανείς να επηρεάσουν τις αθλήτριες του Παναθηναϊκού. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνέβη, με τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι να διεκδικούν τις πιθανότητές τους στο τρίτο σετ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ για το αρχικό 10-9.

Σε εκείνο το σημείο του σετ, η Βαλεφόλια βελτίωσε αισθητά την εικόνα της και πήρε σημαντικούς πόντους, την ώρα όπου η απογοήτευση έκανε την εμφάνισή της στο πράσινο «στρατόπεδο» μιας και τα πάντα είχαν κριθεί. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να κυνηγά διψήφιες διαφορές από τα μέσα του σετ και έπειτα, με τον σύλλογο της Ιταλίας να κατακτά το σετ και τη νίκη με σκορ 25-16.

Τα σετ: 20-25 (25'), 25-27 (35'), 16-25.

Πηγή: skai.gr

