Basketball Champions League: «Πέταξε» στα προημιτελικά η ΑΕΚ

Λύγισε την Αλμπα μέσα στο Βερολίνο και πήρε την πρωτιά στον όμιλό της για τη φάση των «16» του BCL η ΑΕΚ!

Έχοντας τον πρώτο λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και παρότι είδε την αντίπαλό της να ισοφαρίζει στο φινάλε για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν έχασε την ψυχραιμί της και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-88!

Έτσι, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των «16» της διοργάνωσης τερματίζοντας στην πρώτη θέση του ομίλου της, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας στα προημιτελικά, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με μία εκ των Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Μπανταλόνα (Ισπανία) ή Νίμπουρκ (Τσεχία), μαθαίνοντας την αντίπαλό της στην κλήρωση της Παρασκευής (20/3) και έχοντας ως στόχο της την πρόκριση στο Final-4, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ισπανία και στην Μπανταλόνα.

Κορυφαίοι για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση ήταν οι Μπάρτλεϊ (29 πόντους, 6 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα) και Γκρέι (24 πόντοι, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 22 κλεψίματα), ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Νάναλι (12π) και Μπράουν (10π). Από την άλλη, για τους γηπεδούχους, οι οποίοι προκρίθηκαν στα προημιτελικά ως δεύτεροι, ξεχώρισε ο Μπιν (20π).

Το ματς:

Με Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Φίζελ, Χαραλαμπόπουλο και Γκρέι ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΚ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει στη διάθεσή του και τον Μπράουν, ο οποίος επέστρεψε μετά την απουσία του στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν το παιχνίδι με Μάτισεκ, Καγίλ, Ντέλοου, Αγκμπακόκο και Μπιν.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Φίζελ και Μπάρτλεϊ να βάζουν την ΑΕΚ μπροστά με 5-3 και με τον Μάτισεκ να ευστοχεί σε συνεχόμενα τρίποντα για το 6-5, ενώ ο Μπάρτλεϊ ξεκίνησε με 3/3 τρίποντα, διαμορφώνοντας το 13-14 με το τελευταίο από αυτά! Η Ένωση προηγήθηκε με τρεις πόντους (13-16, 15-18 και 17-20) χάρη σε καλάθια των Φίζελ, Χαραλαμπόπουλου και Νάναλι, ενώ ο Λεκαβίτσιους έβαλε την ομάδα του Σάκοτα για πρώτη φορά στο +5 (17-22), πριν οι Μπράουν και Γκρέι διαμορφώσουν το 19-28 της πρώτης περιόδου, με συνεχόμενα εντυπωσιακά του καρφώματα!

Έχοντας επιβάλει τον ρυθμό της, με 8/11 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 8 ασίστ για μόλις ένα λάθος, η ΑΕΚ διατηρήθηκε στο +9 (22-31), με τον Νάναλι να απαντά άμεσα σε εύστοχο τρίποντο του Μπιν, ενώ ο Γκρέι έδωσε στην ομάδα του διψήφιο προβάδισμα (23-33) για πρώτη φορά στο ματς, φτάνοντας τους 9 προσωπικούς πόντους! Ο Μπάρτλεϊ με το τέταρτο εύστοχο τρίποντό του στο παιχνίδι, έβαλε την ΑΕΚ στο +14 (23-37), ενώ η Άλμπα απάντησε με σερί της 10-0, πλησιάζοντας στο 33-37. Ο Μπάρτλεϊ έδωσε ξανά τη λύση επιθετικά, κάνοντας το 33-40 με καλάθι-φάουλ, ο Αγκμπακόκο με σερί πόντους του έφερε το 37-40, ενώ ο Χαντ με λέι απ και τρίποντό του, ισοφάρισε σε 44-44. Ωστόσο, ο Κατσίβελης με ένα δύσκολο λέι απ του και ο Μπάρτλεϊ με buzzer-beater τρίποντό του, διαμόρφωσαν το 46-52 του πρώτου ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ βρήκε μόλις δύο πόντους στο πρώτο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πλησιάσουν στο 53-54, ενώ μετά από λάθος του Μπάρτλεϊ και λέι απ του Μπιν, η Άλμπα πέρασε μπροστά με 55-54. Ο Μπάρτλεϊ έκανε το 55-57 με το έκτο του τρίποντο στο ματς, ενώ Φίζελ και Γκρέι έφεραν το 57-63, πριν οι γηπεδούχοι απαντήσουν για να μειώσουν σε 62-64, με λέι απ του Ρόμπερτς και τρίποντο του Γουντ.



«Κρύες» επιθετικά οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Καγίλ να ισοφαρίζει σε 65-65 και με τον Γκρέι να βάζει εκ νέου μπροστά την ΑΕΚ, με δυο εύστοχες βολές του. Ο Νάναλι με μεγάλο του τρίποντο έβαλε την ΑΕΚ στο +4 (66-70), με 5 λεπτά να μένουν για το φινάλε. Οι Γερμανοί απάντησαν με τρίποντο του Μάτισεκ για το 70-71, ενώ ο Καγίλ με καλάθι-φάουλ έκανε το 73-71, πριν ο Νάναλι δώσει ξανά τη λύση, κάνοντας το 73-74 με δικό του γκολ-φάουλ!

Ο Μπάρτλεϊ με δικό του καλάθι-φάουλ έκανε το 73-77, όμως οι γηπεδούχοι έφτιαξαν σερί 6-2 στο φινάλε, ισοφαρίζοντας σε 79-79 και στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, η ΑΕΚ δεν έχασε τη συγκέντρωσή της, παρέμεινε ψύχραιμη και τελικά πήρε τη νίκη με 93-88, για να πάρει και την πρωτιά στον όμιλό της, μαζί με το πλεονέκτημα της έδρας στα προημιτελικά!

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79, 88-93 στην παράταση



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.