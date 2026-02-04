Μπενίτεθ: Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, τα άλλαξε όλα ένα αχρείαστο πέναλτι

Με σκόρερ τον Γιώργο Γιακουμάκη, που κέρδισε πέναλτι και κέρδισε από την άσπρη βούλα τον Αλμπάν Λαφόν, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου. Μετά την αναμέτρηση, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο κακό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του, ενώ επεσήμανε ότι η βελτιωμένη εικόνα του δευτέρου μέρους δεν ήταν αρκετή καθώς ένα αχρείαστο πέναλτι έκρινε τον αγώνα.

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και είχαμε τον έλεγχο, όμως έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε, κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.



Στο πρώτο μέρος είναι προφανές ότι δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλησα να βάλω έναν δεύτερο επιθετικό για τις εναέριες μονομαχίες, για να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα. Θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε», είπε αναλυτικά.

