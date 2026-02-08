Μπενίτεθ: Νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση σε όλους μας

Με χρυσό σκόρερ τον Βισέντε Ταμπόρδα στο έβδομο λεπτό, ο Παναθηναϊκός, επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ, στάθηκε στα στοιχεία που έδωσαν στην ομάδα του τη νίκη, την οποία και χαρακτήρισε ως «σημάδι» που μπορεί να δώσει αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα θα έπρεπε να έχουμε συνοχή, να ήταν συμπαγείς οι γραμμές μας και καλή αμυντική λειτουργία όπως και είχαμε. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαμε να ήμασταν περισσότερο επικίνδυνοι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες από το 1’ μέχρι το 90’ και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Είναι ένα σημάδι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες μας. Είναι μια τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση όσον φορά τη βαθμολογική μας κατάταξη. Είναι μια ώθηση, προς όλους, τους φιλάθλους, τον οργανισμού, τους παίκτες να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.