«Λευκή ισοπαλία» στο Άρης - ΠΑΟΚ - Οι τερματοφύλακες έκριναν το ντέρμπι

Είχαν... άσο στο μανίκι και πήραν από έναν βαθμό Άρης και ΠΑΟΚ! Σε ένα ντέρμπι δυο όψεων με πολύ καλό ρυθμό και ανώτερο «δικέφαλο» και ένα κακό δεύτερο με πιο «συμπαγή» την ομάδα του Χιμένεθ, οι δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης έμειναν στο 0-0 χάρη στους τερματοφύλακες τους που έκαναν σπουδαίες επεμβάσεις στις καθυστερήσεις!



Ντεμπούτο για Κουαμέ, Γκαρέ για τον Άρη, επιστροφή στη δράση για Αλφαρέλα, ανησυχία για τον ΠΑΟΚ, λόγω τραυματισμού του Ντεσπόντοφ, που έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα των Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς και Χατσίδη.

Στην 3η θέση με 45 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο ο ΠΑΟΚ, την στιγμή που ο Άρης είναι στην 6η θέση με 26 βαθμούς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Τη ζωή χωρίς τον... Μόντσου, προσπάθησε να περάσει με το 4-2-1-3 ο Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη. Ο Αθανασιάδης ήταν στην εστία, με Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά. Χόνγκλα και Ράτσιτς οι δυο χαφ με τον Γένσεν μπροστά τους, στην κορυφή ο Μορόν, ενώ στα άκρα ήταν οι Πέρεθ και Ντούντου.



Για τον ΠΑΟΚ η απουσία του Μεϊτέ, αλλά και του Κωνσταντέλια, έφερε αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Παβλένκα στα γκολπόστ, με Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπάμπα στα μετόπισθεν. Ζαφείρης και Οζντόεφ στον άξονα και τριάδα πίσω από τον Γιακουμάκη, απαρτιζόμενη από Ντεσπόντοφ, Πέλκα και Ζίβκοβιτς.



Το ματς:

Με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και να κλέβει μπάλες στο πρώτο μισό, ξεκίνησε το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η πρώτη τελική του ματς, καταγράφηκε στο 3' για τον «δικέφαλο» με τον Πέλκα, να αδειάζει τον Χόνγκλα με προσποίηση από εκτέλεση πλαγίου και να κάνει το σουτ από το άκρο της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.



Από την αρχή της αναμέτρησης το πάθος και η ένταση ήταν βασικά «συστατικά», κάτι το οποίο αντικατοπτρίστηκε στις δυο γρήγορες κίτρινες σε Χόνγκλα και Ζαφείρη.



Στο 11ο λεπτό η ομάδα του Λουτσέσκου, έφτασε κοντά στο γκολ, με το στοιχείο του πρέσινγκ να φέρνει μια σπουδαία στιγμή. Έκλεψε ψηλά ο Ζαφείρης, πήρε ο Γιακουμάκης, αυτός έπαιξε με τη μια ξανά για Ζαφείρη που έχασε τον έλεγχο, έκανε ένα πλασέ απέναντι στον τερματοφύλακα του Άρη, αλλά δεν ήταν καλό και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε.

Όσο τα λεπτά κυλούσαν ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έδινε την αίσθηση ότι θα βρει το γκολ, αφού ο Άρης, δεν είχε τρόπους να πλησιάσει την περιοχή του Παβλένκα. Ο ρυθμός έπεσε αρκετά από το 20ο μέχρι και το 35ο λεπτό με τον ΠΑΟΚ να έχει μια καλή στιγμή, κατά την οποία ο Πέλκας, εξαπέλυσε ένα σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε άλλαξε πορεία, μπέρδεψε τον Αθανασιάδη, αλλά κύλησε, ελάχιστα, κόρνερ.

Στο 35ο λεπτό ήρθε και η πρώτη ευκαιρία του Άρη στο ματς. Ο Ντούντου από τα αριστερά, κατάφερε παρά το καλό μαρκάρισμα που είχε επάνω του, να ελευθερώσει στον Ράτσιτς, αυτός πέρασε στον Μορόν στην περιοχή, ο Ισπανός από δύσκολη γωνία σούταρε, αλλά ο Παβλένκα με το πόδι, έδιωξε σε κόρνερ.

Από αυτό όμως, ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία ως εκείνο το σημείο του ματς και ήταν για τον ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στο τρανζίσιον με Κένι να κλέβει, ο Ζίβκοβιτς έπαιξε με τη μια στον Ντεσπόντοφ που ακολούθησε, βγήκε φάτσα με τον Αθανασιάδη και πλάσαρε, αλλά επενέβη ο τερματοφύλακας του Άρη! Στην εξέλιξη της φάσης οι «ασπρόμαυροι» έχασαν μια ακόμη καλή στιγμή, με τον Ζαφείρη να επωφελείται από απομάκρυνση και να κάνει μονοκόμματο σουτ, το οποίο έφυγε άουτ.

Χωρίς αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησαν και οι δυο ομάδες. Αλλά λίγο μετά την έναρξη, είχαμε μια σύντομη διακοπή, αφού στο 48' ο Πέλκας, βρέθηκε στο έδαφος, έχοντας δεχθεί με πολλή δύναμη την μπάλα στο πρόσωπο, ανησυχώντας άπαντες προσωρινώς, αλλά σηκώθηκε γρήγορα, έπειτα από τις απαραίτητες ιατρικές βοήθειες.

Ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος, ήταν πολύ κακός συγκριτικά με το πρώτο με Ράτσιτς, για τον Άρη και Πέλκα, για τον ΠΑΟΚ να έχουν τα πρώτα, ακίνδυνα, σουτ της επανάληψης. Ο Χιμένεθ και ο Λουτσέσκου προχώρησαν σε αλλαγές, με τον Ρουμάνο να χάνει και τον Ντεσπόντοφ, λόγω τραυματισμού, ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων, ντεμπούτο έκανε και ο Κουαμέ.



Στο 59' ο ΠΑΟΚ απείλησε, όταν ο Τάισον έκανε εξαιρετική ενέργεια, πέρασε φοβερή κάθετη πάσα, στην καρδιά της άμυνας, όμως για ελάχιστο δεν πρόλαβε την προβολή ο Πέλκας να την σπρώξει στην εστία.



Στο 63' ήταν η στιγμή του Άρη να απειλήσει, όταν ο νεοεισελθόντας, Τάσος Δώνης, τρύπωσε σε φάση στην περιοχή του ΠΑΟΚ, έκανε το γυειστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ απάντησε, όταν ο Ράτσιτς έκανε κακό υπολογισμό, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε και κουβάλησε την μπάλα, έφτασε στο όριο της περιοχής και έκανε το σουτ, αλλά δεν ήταν καλό, με την μπάλα να περνά ψηλά.



Η ποιότητα του ματς, έγινε πολύ κακή από το σημείο εκείνο και έπειτα με τους δυο προπονητές να κάνουν τις κινήσεις τους από τον πάγκο, ώστε να «κλέψουν» το ματς.

Διαιτητής: Στέγκεμαν (Γερμανία)

Βοηθοί: Γκουνς, Μάιμπουμ

Τέταρτος: Κατικογιάννης

VAR: Σρέντερ, AVAR: Πέτερσεν

