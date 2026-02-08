Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πρέρχονται από το άνετο 3-0 κόντρα στον Asteras AKTOR στην Τρίπολη, κλειδώνοντας τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο και αναζητούν το τρίποντο κόντρα στο «τριφύλλι» που θα τους επαναφέρει στην κορυφή.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» έρχονται από την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, με τη ρεβάνς να είναι την Τετάρτη στην Τούμπα την προσεχή Τετάρτη (11/02).

Οι ενδεκάδες του ντέρμπι:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Ροντινέι, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε - Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος - Κοντούρης, Σιώπης - Ταμπόρδα, Αντίνο - Τετέι.

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.

Πηγή: skai.gr

