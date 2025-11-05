Τη διαβεβαίωση πως ο Παναθηναϊκός θα γίνεται όλο και καλύτερος έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την Μάλμε για το Europa League. Ο Ισπανός προπονητής τόνισε πως η ομάδα του χρειάζεται να νιώσει αυτοπεποίθηση και ασφάλεια για να αρχίσει να ξεδιπλώνει τις αρετές της.

Αναλυτικά, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για:

Το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς με τον Παναθηναϊκό: «Είμαι περήφανος που είμαι εδώ και εκπροσωπώ τον Παναθηναϊκό σε ένα ευρωπαϊκό ματς. Ξέρω καλά την ιστορία του στην Ευρώπη και θέλουμε να τον επαναφέρουμε εκεί που ανήκει. Θέλουμε χρόνο, ξέρουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε ξεκινώντας από την προσπάθεια να κερδίσουμε την Πέμπτη».

Τη βελτίωση που περιμένει σε σχέση με το ματς του Σαββάτου: «Πάντα γίνεται ανάλυση μετά από κάθε αγώνα, προσπαθούμε να μην την κάνουμε εν θερμώ. Θα χρειαστούμε χρόνο, δουλεύουμε πολύ σκληρά και ξέρουμε πως μέχρι να είμαστε έτοιμοι πρέπει να κερδίζουμε. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και γι’ αυτό χρειαζόμαστε κατανόηση. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε, πρέπει να τα διορθώσουμε και ξέρουμε πώς θα το κάνουμε και μπορώ να εγγυηθώ ότι οι παίκτες παίζουν δυνατά, δουλεύουν σκληρά και προσπαθούν. Χρειάζονται εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη ασφάλεια, πιστεύουμε πως μπορούμε να τους το παρέχουμε αυτό και για να έχουν αυτοπεποίθηση πρέπει να κερδίζουμε. Έτσι θα δούμε το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία. Κάθε μέρα ξέρουμε περισσότερα για την ομάδα και για κάθε παίκτη. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά τα αναλύουμε για να μπορούμε να αλλάξουμε κάτι για το μέλλον. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως έχουμε ένα πλάνο και ότι οι παίκτες το ακολουθούν, γιατί έχουμε καλούς παίκτες. Είμαι σίγουρος πως η ομάδα θα βελτιώνεται συνέχεια και θέλουμε να μεγιστοποιούμε τις αρετές κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν είναι όλοι ίδιοι, ο καθένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αρετές, πρέπει λοιπόν να πάρουμε το μάξιμουμ από τον καθέναν».

Την εικόνα που έχει για τη Μάλμε: «Είναι μια καλή ομάδα, που προσπαθεί να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, με πολλές πάσες, παίζουν με αρκετά μεγάλη ένταση και μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα είτε με αντεπιθέσεις είτε κερδίζοντας κατοχές στο δικό σου μισό. Είναι μια αρκετά έμπειρη ομάδα, αλλά έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορούμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Τη διαχείριση των δύο αγώνων με Μάλμε και ΠΑΟΚ: «Δεν γνωρίζουμε όλους τους παίκτες ακόμη στο 100%, σε έναν μήνα θα παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις πιο εύκολα. Είναι ένα δύσκολο διάστημα με δύο σημαντικούς αγώνες τον έναν κοντά στον άλλο. Το πιο σημαντικό είναι πώς θα αποδώσουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στον αγώνα με τη Μάλμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε αυτό το ματς και θα πάρουμε τις αποφάσεις με αυτόν τον γνώμονα».

Την προσπάθεια πρόκρισης στη συνέχεια του Europa League: «Πάντα πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα όπως έρχονται. Είμαστε επικεντρωμένοι στη Μάλμε, ελπίζουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αν σκεφτόμαστε στο τι μπορεί να συμβεί μπαίνουμε σε κατάσταση πανικού. Πρέπει ό,τι κι αν συμβεί να είσαι προετοιμασμένος για το πώς θα αντιδράσεις».

το 8-0 που είχε με τη Ρεάλ απέναντι στη Μάλμε: «Θα είμαι χαρούμενος αν κερδίσουμε και με 1-0. Εστιάζω στο να παίξουμε καλά. Θέλω να κερδίσουμε και αν το κάνουμε αποδίδοντας το ποδόσφαιρο που θέλουμε και με παραπάνω από ένα γκολ, θα είναι ακόμη καλύτερο».

