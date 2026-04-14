Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Οι πράσινοι προπονήθηκαν το πρωί της Τρίτης (14/4) στο Κορωπί, με τον Σωτήρη Κοντούρη, να ολοκληρώνει το πρόγραμμα των θεραπειών και να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε με το ειδικό του πρόγραμμα, ενώ ο Γιώργος Κάτρης ακολούθησε θεραπεία και ατομικό. Επιπλέον ο Αχμέντ Τουμπά, ήταν ξανά απών με άδεια.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) . Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Κοντούρης, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Τζούριτσιτς – Σισοκό. Απών με άδεια για προσωπικούς λόγους ήταν ο Τουμπά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.