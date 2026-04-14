Έπιασε δουλειά η πρώτη γυναίκα προπονητής στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου

Εν μέσω σεξιστικών μηνυμάτων που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, η 35χρονη Μαρί Λουίζ Ετά ξεκίνησε τις προπονήσεις στην Ουνιόν Βερολίνου 

Μαρί Λουίζ

Η ήττα με 3-1 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» για τον Στέφεν Μπάουμγκαρτ στον πάγκο της Ουνιόν.

Η ομάδα από το Βερολίνο πραγματοποιεί κάκιστη πορεία μέσα στο 2026, έχοντας μόλις 2 νίκες σε 14 παιχνίδια και η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Έκανε μάλιστα και μια πρωτότυπη-ιστορική κίνηση, καθώς στον πάγκο θα κάθεται η 35χρονη Μαρί-Λουίζ Ετά.

Πρόκειται για ιστορική στιγμή καθώς θα είναι η πρώτη γυναίκα προπονητής στην Bundesliga, με στόχο να αλλάξει τα κακώς κείμενα στην Ουνιόν. Σήμερα, μάλιστα η Ετά έπιασε δουλειά, καθώς πραγματοποίησε την παρθενική της προπόνηση ως το… αφεντικό, την ώρα που ο πόλεμος εναντίον της στο διαδίκτυο είναι ανελέητος, με τα σεξιστικά μηνύματα να είναι αναρίθμητα. 

TAGS: Βερολίνο ποδόσφαιρο Γερμανία γυναίκα
