Η ήττα με 3-1 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» για τον Στέφεν Μπάουμγκαρτ στον πάγκο της Ουνιόν.

Η ομάδα από το Βερολίνο πραγματοποιεί κάκιστη πορεία μέσα στο 2026, έχοντας μόλις 2 νίκες σε 14 παιχνίδια και η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Έκανε μάλιστα και μια πρωτότυπη-ιστορική κίνηση, καθώς στον πάγκο θα κάθεται η 35χρονη Μαρί-Λουίζ Ετά.

Πρόκειται για ιστορική στιγμή καθώς θα είναι η πρώτη γυναίκα προπονητής στην Bundesliga, με στόχο να αλλάξει τα κακώς κείμενα στην Ουνιόν. Σήμερα, μάλιστα η Ετά έπιασε δουλειά, καθώς πραγματοποίησε την παρθενική της προπόνηση ως το… αφεντικό, την ώρα που ο πόλεμος εναντίον της στο διαδίκτυο είναι ανελέητος, με τα σεξιστικά μηνύματα να είναι αναρίθμητα.

