Ένοχος σε όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν μετά από καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική επίθεση εναντίον της, κηρύχτηκε ο Γισάμ Μπεν Γεντέρ.

Ο μέχρι πρότινος επιθετικός της Μονακό δικάστηκε ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου της Νίκαιας για σεξουαλική επίθεση ενώ ήταν μεθυσμένος και κρίθηκε ένοχος. Μάλιστα, ο έμπειρος στράικερ βρισκόταν ήδη υπό δικαστική επιτήρηση, αφού κατέβαλε εγγύηση 900.000 ευρώ σε μια άλλη νεαρή γυναίκα που τον κατηγόρησε για βιασμό κατά τη διάρκεια ενός άλλου απογεύματος το καλοκαίρι του 2023. Με την εν λόγω υπόθεση να βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

🚨⛓️ BREAKING ! Wissam Ben Yedder est déclaré COUPABLE des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse et est condamné à :



- deux ans de prisons avec sursis

- obligation de soins

- indemniser la victime (6500€)

- amende de 5000€

- une suspension de permis de 6 mois… pic.twitter.com/q0cniavlP6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 12, 2024

Ο Μπεν Γεντέρ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης με αναστολή, ενώ του κοινοποιήθηκε υποχρέωση περίθαλψης και αποζημίωσης για το θύμα που ορίστηκε στα 6.500 ευρώ (5.000 για ηθική βλάβη και 1.500 για δικαστικά έξοδα). Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή της άδειας οδήγησης για περίοδο έξι μηνών.

Τα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη δεν σταματούν εδώ για τον 33χρονο, ο οποίος αναμένεται να δικαστεί, επίσης, στα τέλη Δεκεμβρίου για ψυχολογική βία κατά της συζύγου του στο πλαίσιο της διαδικασίας διαζυγίου που ξεκίνησε από τον Μάιο του 2023.

