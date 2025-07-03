Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάει για βόμβα μεγατόνων ο Παναθηναϊκός: «Μια ανάσα από Βαλαντσιούνας»

Aπό τη Λιθουανία αναφέρεται πως οι «πράσινοι» είναι ένα... βήμα απ’ τη συμφωνία με τον Γιόνας Βαλανσιούνας- Ο 33χρονοςσέντερ φέρεται έτοιμος να αφήσει το ΝΒΑ

Mπάσκετ- Παναθηναϊκός: 'Ενα βήμα πριν την απόκτηση του Βαλαντσιούνας

Έτοιμος να... πυροδοτήσει τη βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας ο Παναθηναϊκός!

Σύμφωνα με τον έγκριτο Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντόνατας Ουρμπόνας, ο 33χρονος πολύπειρος σέντερ είναι έτοιμος να αφήσει το ΝΒΑ μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, απαντώντας θετικά στην πρόταση των «πράσινων», οι οποίοι του προσφέρουν συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές ύψους 12 εκατ. ευρώ!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark