Mπάσκετ- Παναθηναϊκός: 'Ενα βήμα πριν την απόκτηση του Βαλαντσιούνας

Έτοιμος να... πυροδοτήσει τη βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας ο Παναθηναϊκός!

Σύμφωνα με τον έγκριτο Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντόνατας Ουρμπόνας, ο 33χρονος πολύπειρος σέντερ είναι έτοιμος να αφήσει το ΝΒΑ μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, απαντώντας θετικά στην πρόταση των «πράσινων», οι οποίοι του προσφέρουν συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές ύψους 12 εκατ. ευρώ!

