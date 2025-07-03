Λογαριασμός
Απέκτησε το 100% των δικαιωμάτων του Βαγιαννίδη ο Παναθηναϊκός

Όπως αποκάλυψε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Διονύσης Δεσύλλας, ο Παναθηναϊκός απέκτησε το 100% των δικαιωμάτων του Βαγιαννίδη, αγοράζοντας το ποσοστό που κατείχε η Ίντερ

Γιώργος Βαγιαννίδης

Το 100% των δικαιωμάτων του Γιώργου Βαγιαννίδη απέκτησε ο Παναθηναϊκός!

Όπως αποκάλυψε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Διονύσης Δεσύλλας, οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με την Ίντερ για την αγορά του ποσοστού που είχαν διατηρήσει οι «νερατζούρι».

Ο ιταλικός σύλλογος είχε κρατήσει το 38% των δικαιωμάτων του Βαγιαννίδη, ενώ το «τριφύλλι» είχε στην κατοχή του το 62% του ποδοσφαιριστή.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει το 100% του Γιώργου Βαγιαννίδη, κάτι που σημαίνει πως σε οποιαδήποτε πρόταση έρθει μελλοντικά και αν υπάρξει πιθανή πώληση, η ομάδα θα πάρει ολόκληρη το ποσό.

Ο Βαγιαννίδης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Το 2020 μετακόμισε στην Ιταλία για την Ίντερ, η οποία τον έδωσε στη συνέχεια δανεικό στην Κορτράικ. Τον Μάρτιο του 2021 επέστρεψε στους «πράσινους», με τη φανέλα των οποίων μετράει 104 εμφανίσεις με 3 γκολ και 5 ασίστ.

Ο 22χρονος είναι πέντε φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα.

Ακούστε το απόσπασμα στο επίσημο κανάλι του σταθμού στο YouTube.

Πηγή: sport-fm.gr

