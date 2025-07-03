Δούκας: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο-Μάιο του 2027

Λογαριασμός
Δούκας για Βοτανικό: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο-Μάιο του 2027

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Xάρης Δούκας, μίλησε για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, αποκαλύπτοντας ότι οι εργασίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς

Μίλησε για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού ο Χάρης Δούκας!

Σε δηλώσεις που έκανε, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι οι εργασίες στον Βοτανικό προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ επανέλαβε την εκτίμηση των κατασκευαστικών ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2027.

«Σήμερα είχαμε πάλι σύσκεψη. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο-Μάιο του 2027, αυτό λένε οι κατασκευαστικές και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Πάνω από 15 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Αναγκάζεται να γυρίσει για δύο χρόνια στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός, αυτό δείχνει πόσο αναγκαίο είναι να έχει η ομάδα της Αθήνας ένα γήπεδο στολίδι, όπως και το γήπεδο το μπασκετικό για όλη την Ευρώπη..

Τον Απρίλιο του 2027 είναι η ημερομηνία που μας έχουν δώσει οι κατασκευαστικές. Προχωράνε φουλ οι εργασίες. Από τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη θα αρχίσει να φαίνεται και η κερκίδα στο Νοτιοανατολικό κομμάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: sport-fm.gr

