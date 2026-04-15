Μπάσκετ Γυναικών: Οριστική διακοπή στον 1ο τελικό - Αποχώρησε ο Παναθηναϊκός

Ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών στον Βύρωνα είχε άδοξο και επεισοδιακό φινάλε, καθώς οι διαιτητές προχώρησαν σε οριστική διακοπή της αναμέτρησης Αθηναϊκού-Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ, αφού το «τριφύλλι» δεν επέστρεψε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γραμματεία, δόθηκε συγκεκριμένη προθεσμία στον Παναθηναϊκό να εμφανιστεί στο γήπεδο μέχρι τις 21:51. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν παρουσιάστηκε εντός του χρονικού ορίου, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να κλείσουν το φύλλο αγώνα και να καταγράψουν την αναμέτρηση ως διακοπείσα.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να μην κατέβει για το δεύτερο μέρος συνδέεται με την έντονη διαμαρτυρία του συλλόγου για την απαγόρευση εισόδου σε περίπου 100 φιλάθλους του, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα και απολύτως νόμιμα εισιτήρια, αλλά δεν τους επιτράπηκε να μπουν στο κλειστό «Δ. Καλτσάς». Η στάση αυτή προκάλεσε μεγάλη ένταση και οδήγησε την ομάδα να παραμείνει στα αποδυτήρια.

Την ίδια στιγμή, οι παίκτριες του Αθηναϊκού πανηγύρισαν την εξέλιξη στο παρκέ…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.