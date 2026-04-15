Μία σκληρή μάχη σώμα με σώμα δόθηκε στο Παλατάκι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για την εξ αναβολής 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «ασπρόμαυρους» να θριαμβεύουν στο φινάλε, πανηγυρίζοντας τη νίκη με σκορ 88-77 που τους χαρίζει και επίσημα πλέον την 4η θέση στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τη διαφορά να φτάνει έως και τους 16 πόντους (35-19). Ωστόσο, στο φινάλε αγχώθηκε, όταν οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν (72-72), χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι παραπάνω.

Οι «ασπρόμαυροι» παραμένουν ζωντανοί ακόμη και για την 3η θέση, αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να την προσεγγίσουν.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ταϊρί, με τον Αμερικανό να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 19 πόντους, μοιράζοντας επτά ασίστ και μαζεύοντας τέσσερα ριμπάουντ. Από πλευράς «κίτρινων», ο Τζόουνς ήταν εξαιρετικός με 16 πόντους, όσους σημείωσε και ο Νουά.

Από την πρώτη κιόλας περίοδο ο ΠΑΟΚ έδειξε τις άγριες διαθέσεις του, χτίζοντας αμέσως μία ισχυρή διαφορά, η οποία στο φινάλε του δεκαλέπτου έφτασε σε διψήφιο νούμερο (29-19), με τον Άρη να δυσκολεύεται αισθητά να βγάλει αντίδραση, κυρίως στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Στη δεύτερη περίοδο ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και πολύ γρήγορα έφτασε στο +16 (35-19), με τον Άρη ωστόσο να μην λέει να λυγίσει. Οι «κίτρινοι» δεν τα παράτησαν και επέστρεψαν στο ματς, πλησιάζοντας στο -5 (49-44) στο φινάλε του ημιχρόνου.

Οι φιλοξενούμενοι, αν και βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, δεν έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους και έμειναν ολοζώντανοι μέσα στο ματς, τιμωρώντας τα αμυντικά κενά του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» στην επανέναρξη του παιχνιδιού πήραν εκ νέου τα ηνία του ματς και ξεκίνησαν ξανά να χτίζουν μία σημαντική διαφορά, ολοκληρώνοντας την περίοδο στο 70-59. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε να κυριαρχεί στο παρκέ και η νίκη έμοιαζε μονόδρομος, καθώς ο Άρης δεν έδειχνε ικανός να επιστρέψει στο ματς, με τους «κίτρινους» ωστόσο να αλλάζουν εντελώς εικόνα στην τελική ευθεία του παιχνιδιού.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο ο Άρης πραγματοποίησε την τελική του αντεπίθεση, ισοφαρίζοντας σε 72-72, ωστόσο δεν άντεξε και εν τέλει γνώρισε την ήττα με 88-77. Ο ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να πάθει… έμφραγμα, με τους «κίτρινους» να μπαίνουν εντυπωσιακά στο δεκάλεπτο. Στο φινάλε, όμως, έμοιαζε πως η «μηχανή» έμεινε από καύσιμα, οι παίκτες από δυνάμεις και οι «ασπρόμαυροι» δεν δυσκολεύτηκαν να κλειδώσουν οριστικά τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77

