Δεν αποτυπώνουν την πλήρη αλήθεια τα δημοσιεύματα από την Ιταλία για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και την ΑΕΚ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει ότι η «Ένωση» είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα, τονίζοντας όμως ότι είναι μια περίπτωση που εξετάζεται και αρέσει στον Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έχει διακρίνει την ικανότητα του 32χρονου με τα πόδια.



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ημερομηνίες της προετοιμασίας, σχολιάζοντας ότι ο «δικέφαλος» θα δώσει τέσσερα φιλικά, στα οποία ο «Πελάδο» δεν προτιμά να δίνει ένα 90λεπτο, αλλά επιθυμεί να βλέπει τρία 45λεπτα ή και τα τέσσερα 45λεπτα, προκειμένου να τσεκάρει κάθε παίκτη που έχει στη διάθεσή του.



Παράλληλα, επισήμανε τις μεταγραφικές προτεραιότητες, αλλά και το γεγονός πως οι ανανεώσεις των διαρκείας στην OPAP Arena συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ξεπερνώντας σήμερα (04/06) τις 3.000!



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

