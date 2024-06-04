«Θρυλικά συναισθήματα»...



Με αυτή την ατάκα και ένα βίντεο με τους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν μετά το φινάλε του ιστορικού αγώνα με τη Φιορεντίνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τα πανηγυρικά ποσταρίσματα για το ευρωπαϊκό έπος.



Ελ Αραμπί και Ελ Κααμπί με τη σημαία του Μαρόκου, Ιμπόρα και Έσε αγκαλιά, ο Πασχαλάκης με το σημαιάκι του κόρνερ και ακόμη και οι εκτός αποστολής παίκτες να το γιορτάζουν με την ψυχή τους, στο βίντεο των «ερυθρόλευκων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.