Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Θρυλικά συναισθήματα»: Το βίντεο του Ολυμπιακού με τους πανηγυρισμούς για το ευρωπαϊκό

Αγκαλιές, πανηγυρισμοί, κλάματα και μια έκρηξη συναισθημάτων από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο φινάλε του ιστορικού αγώνα με τη Φιορεντίνα

Ολυμπιακός

«Θρυλικά συναισθήματα»...

Με αυτή την ατάκα και ένα βίντεο με τους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν μετά το φινάλε του ιστορικού αγώνα με τη Φιορεντίνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τα πανηγυρικά ποσταρίσματα για το ευρωπαϊκό έπος.

Ελ Αραμπί και Ελ Κααμπί με τη σημαία του Μαρόκου, Ιμπόρα και Έσε αγκαλιά, ο Πασχαλάκης με το σημαιάκι του κόρνερ και ακόμη και οι εκτός αποστολής παίκτες να το γιορτάζουν με την ψυχή τους, στο βίντεο των «ερυθρόλευκων».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Conference League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark