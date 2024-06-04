«Θρυλικά συναισθήματα»...
Με αυτή την ατάκα και ένα βίντεο με τους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν μετά το φινάλε του ιστορικού αγώνα με τη Φιορεντίνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει τα πανηγυρικά ποσταρίσματα για το ευρωπαϊκό έπος.
Ελ Αραμπί και Ελ Κααμπί με τη σημαία του Μαρόκου, Ιμπόρα και Έσε αγκαλιά, ο Πασχαλάκης με το σημαιάκι του κόρνερ και ακόμη και οι εκτός αποστολής παίκτες να το γιορτάζουν με την ψυχή τους, στο βίντεο των «ερυθρόλευκων».
𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆 𝗲𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 🔴⚪🏆 pic.twitter.com/EehVoOuaor— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 4, 2024
