Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα συνεχίσει τελικά στο Roland Garros, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό στο δεξί γόνατο που τον ταλαιπωρούσε και απέσυρε τη συμμετοχή του.

Ο Σέρβος τενίστας είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι είναι πολύ πιθανό να μην αγωνιστεί στον προημιτελικό με τον Κάσπερ Ρουντ, λόγω προβλημάτων στο δεξί γόνατο παρότι θα προσπαθούσε.

Ο Κάσπερ Ρουντ θα περάσει στα ημιτελικά του Grand Slam αυτόματα, και θα μονομαχήσει με τον νικητή του ζευγαριού Ζβέρεφ - Ντε Μινόρ.

«Κάποια στιγμή δεν ήξερα εάν έπρεπε να συνεχίσω, για να είμαι ειλικρινής. Πήρα φάρμακα, και στο τέλος του τρίτου σετ, ζήτησα περισσότερα, την μέγιστη δόση, που έδρασε μετά από 30 με 45 λεπτά. Αυτό συνέβη στο τέλος του τέταρτου σετ, όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν καλύτερα για εμένα, αφού ένιωθα λιγότερο περιορισμένος στις κινήσεις μου. Και σχεδόν όλο το πέμπτο σετ ήταν ανώδυνο. Αλλά τα αποτελέσματα των φαρμάκων δεν θα διαρκέσουν. Νομίζω ότι αύριο (σ.σ. σήμερα Τρίτη) θα κάνω ένα επιπλέον τεστ» είχε αναφέρει ο «Νόλε».

Ανακοινώνοντας την απόσυρση του Σέρβου, το Roland Garros του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

