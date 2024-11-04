Για τις ιστορικές καταβολές του ντέρμπι των «αιωνίων» μίλησε στο ντοκιμαντέρ της Ευρωλίγκας ο Γιώργος Μπαρτζώκας, εν όψει και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ.

«Η αντιπαλότητα είναι μεγάλη, στο παρελθόν ήταν η εργατική τάξη του Ολυμπιακού απέναντι στην αριστοκρατία της Αθήνας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμη έτσι, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Πιστεύω πως οι επιτυχίες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια οδήγησαν τον Παναθηναϊκό να επενδύσει τόσα χρήματα, κυρίως για να μας ανταγωνιστεί», αναφέρει ο προπονητής των Πειραιωτών στο ντοκιμαντέρ.

