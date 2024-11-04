Λίγες μέρες πριν την τιτανομαχία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ για το ντέρμπι των «αιωνίων». Ο Κώστας Σλούκας μιλά σε αυτό για την απόφαση που πήρε να… αλλάξει στρατόπεδο και για την οποία νιώθει απόλυτα δικαιωμένος.

«Ήταν μια μεταγραφή που σκέφτηκα για πολλές πολλές ώρες, πιστέψτε με. Όμως στο τέλος της μέρας, είναι το πώς αισθάνεσαι. Και πιστεύω, ή μάλλον δεν πιστεύω, είμαι 100% σίγουρος, πως πήρα τη σωστά απόφαση. Ο κόσμος γύρω από την ομάδα και οι φίλαθλοι μού δείχνουν αγάπη και σεβασμό για ό,τι έχω πετύχει ως τώρα και την κίνηση που έκανα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού», τονίζει ο 34χρονος γκαρντ.

