Στη δύσκολη θέση να τεθεί αντιμέτωπος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ως προπονητής της Μονακό θα βρεθεί ο Βασίλης Σπανούλης την επόμενη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο τεχνικός της γαλλικής ομάδας υπογράμμισε την μεγάλη σύνδεση που έχει με τους ερυθρολεύκους και τους οπαδούς του αλλά παραδέχθηκε ότι για αυτά τα σαράντα λεπτά του αγώνα θα πρέπει να ξεχάσει τα πάντα και να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην ομάδα του.

«Είναι σαν το δεύτερο σπίτι μου. Έζησα σπουδαίες στιγμές εκεί. Εγώ και η οικογένεια μου. Μόνο αγάπη. Είναι σαν η δεύτερη οικογένεια μου! Έχω νιώσει απίστευτη αγάπη από τους φιλάθλους της ομάδας και νιώθω το ίδιο για αυτούς.

Για τον οργανισμό, επίσης, τους προέδρους, το σταφ και πολλούς παίκτες. Δεν θα είναι εύκολο για μένα, αλλά είμαι επαγγελματίας. Για 40 λεπτά πρέπει να ξεχάσω τα πάντα και να εστιάσω στην ομάδα μου», ανέφερε.

