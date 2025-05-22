Euroleague Αταμάν: «Δεν με νοιάζει τόσο πολύ το back-to-back, είμαι ήδη υπερήφανος - Μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός από το NBA»

Ο Αταμάν ξεκαθάρισε ότι θέλει να κάνει ένα βήμα τη φορά και στο φετινό Final-4 της Euroleague, δεν... προτρέχει με σκέψεις για έναν ελληνικό τελικό, ενώ, ανέφερε πως και μόνο που βρίσκεται ξανά στα τελευταία ματς της διοργανώσης με το «τριφύλλι», γεμίζει από υπερηφάνεια.

«Η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο σε αυτά τα 25 χρόνια μεγαλώνει, τώρα ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος από το ΝΒΑ. Πολύς κόσμος βλέπει περισσότερη Ευρωλίγκα παρά ΝΒΑ στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αυτή τη στιγμή εστιάζω στο Final 4» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Δεν με νοιάζει τόσο πολύ ένα ακόμη back-to-back. Είμαι περήφανος που είμαι σε ένα ακόμη F4. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τον τίτλο που πήραμε πέρσι».

Όσο για έναν πιθανό τελικό με τον Ολυμπιακό, απάντησε: «Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, δεν σκέφτομαι κανέναν τελικό με τον Ολυμπιακό. Πρέπει πρώτα να κερδίσουμε τη Φενέρ, που είναι πολύ καλή ομάδα. Αν παίξουμε με τον Ολυμπιακό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε παίξει πολλούς τελικούς, άλλους τους κερδίσαμε, άλλους όχι».

