«Αποκλείστε τώρα το Ισραήλ» - Επιστολή σε FIFA, UEFA του προέδρου της τουρκικής ομοσπονδίας

Συνεχίζονται οι πιέσεις προς την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου - Σιγή ιχθύος από Αλεξάντρ Τσεφέριν και Τζάνι Ινφαντίνο 

Τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις ζητά ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου με επιστολή του στην FIFA και στη UEFA.

Ο Ιμπραχίμ Χασιοσμανόγλου αναφέρει στην επιστολή του ότι η απόφασή αυτή πρέπει να ληφθεί άμεσα από τις διοργανώσεις αυτές καλώντας τις δύο μεγάλες ομοσπονδίες να λάβουν τώρα την απόφαση.

«Παρόλο που αυτοπροσδιορίζονται ως υπερασπιστές των πολιτισμένων αξιών και της ειρήνης, ο αθλητικός κόσμος και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί παρέμειναν σιωπηλοί για πολύ καιρό. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουν δράση η FIFA και η UEFA. Το Ισραήλ θα πρέπει να αποκλειστεί αμέσως από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις», αναφέρει σε ένα μέρος της επιστολής αυτής.

Πηγή: sport-fm.gr

UEFA FIFA Ισραήλ
