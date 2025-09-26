Το ζήτημα που έχει προκύψει από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου με την έδρα της ΠΑΕ Κηφισιά στο τρέχον πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague ξέφυγε από τα γραφεία της διοργανώτριας αρχής και πέρασε και στις δικαστικές αίθουσες. Οι νεοφώτιστοι άσκησαν ασφαλιστικά μέτρα κατά της διοίκησης του Ολυμπιακού Σταδίου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζητώντας να πάρουν άδεια χρήσης της εγκατάστασης για τους εντός έδρας αγώνες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής άρχισε η εκδίκαση της υπόθεσης με την απόφαση να αναμένεται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας

Κι ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης αυτής δύο πράγματα προέκυψαν που αξίζουν σχολιασμού. Το πρώτο έχει να κάνει όχι τόσο με την ουσία του συγκεκριμένου ζητήματος αλλά περιγράφει με σαφήνεια πως διαμορφώνονται οι σχέσεις στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο: πριν λίγες ημέρες το συγκεκριμένο θέμα, το γήπεδο – δηλαδή – που θα μπορεί να χρησιμοποιεί η ΠΑΕ Κηφισιά στους εντός έδρας αγώνες της στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχε απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση της Σούπερλίγκας. Εκεί είχε διαπιστωθεί ότι οι νεοφώτιστοι είχαν βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο στην προσπάθεια να πετύχουν τον στόχο χρήσης του Ολυμπιακού Σταδίου.

Και ο απρόσμενος σύμμαχος δεν ήταν άλλος από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι άνθρωποι της οποίας επιχειρηματολογούσαν για το δίκαιο του αιτήματος, αγνοώντας – προφανώς – όλες τις πτυχές του θέματος. Κάποιοι, ενδεχομένως, σκεφτούν ότι με τον τρόπο αυτό ήθελαν να καλυφθεί, να περάσει στα ψιλά, η λάθος εκτίμηση της διοργανώτριας αρχής – πρόεδρος της οποίας είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης – η οποία επέτρεψε στην ΠΑΕ Κηφισιά να δηλώσει τις έδρες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα αφού είχε γίνει η κλήρωση αυτού.

Μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εδώ: μέσα στις έδρες που οι νεοφώτιστοι είχαν δηλώσει ήταν και αυτή του Περιστερίου. Το γεγονός, όμως, ότι η δήλωση έγινε μετά την κλήρωση δεν επέτρεψε να μπει σχετικός κλειδάριθμος κατά τη διάρκειά της προκειμένου να είναι διαθέσιμη η εγκατάσταση. Να το πούμε πιο απλά: να φροντίσει η Λίγκα να παίζει «μέσα» η Κηφισιά όταν ο Ατρόμητος παίζει «έξω».

Σαφές, λοιπόν, ότι παρά την έντονη υπέρ της ΠΑΕ Κηφισιάς επιχειρηματολογία της ΠΑΕ Ολυμπιακός το ΟΑΚΑ παρέμεινε κλειστό για τους νεοφώτιστους. Κι ενώ συζητιέται στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η ομάδα είναι κοντά ή έχει ήδη συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει την έδρα του Ιωνικού από τις προσεχείς αγωνιστικές η ΠΑΕ προχώρησε στο επόμενο βήμα. Κι έτσι φτάσαμε στην άσκηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής η συμμαχία Ολυμπιακού – Κηφισιάς έκανε ξανά την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, οι νομικοί εκπρόσωποι της ερυθρόλευκης ΠΑΕ επιχειρηματολόγησαν υπέρ των νεοφώτιστων δηλώνοντας πως και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ως εναλλακτική έδρα το ΟΑΚΑ άρα θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο και για όποια άλλη ομάδα ενδεχομένως το χρειαστεί. Το ζήτημα εδώ δεν είναι η βαρύτητα των επιχειρημάτων, η οποία προφανώς δεν είναι σημαντική. Το ζήτημα εδώ είναι ότι η ΠΑΕ Κηφισιά που έχει επιλέξει να στελεχώσει το ποδοσφαιρικό της τμήμα με ένδοξες μορφές του Παναθηναϊκού παρελθόντος φωνάζει σε κάθε ευκαιρία ότι σε διοικητικό επίπεδο πηγαίνει χέρι – χέρι με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Πολύ μεγαλύτερη ουσία φυσικά περιείχαν τα επιχειρήματα της απέναντι πλευράς. Όπως υποστηρίχθηκε από τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού Σταδίου το αίτημα της ΠΑΕ Κηφισιάς είναι αδύνατο να υλοποιηθεί για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη δέσμευση που έχει αναλάβει το ΟΑΚΑ απέναντι στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με υπογραφή μεταξύ τους σύμβασης: η ΠΑΕ ανέλαβε με ένα κόστος που φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ να φτιάξει αλλά και να συντηρήσει τον αγωνιστικό χώρο και σε αντάλλαγμα πήρε τη χρήση του γηπέδου αλλά και τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που κάποιος άλλος για οποιαδήποτε χρήση ζητήσει την εγκατάσταση.

Ο δεύτερος λόγος είναι ακόμα πιο ουσιαστικός: Αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Στάδιο εκτελούνται έργα συντήρησης και επισκευής ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό το οποίο αντλείται από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Απαραίτητη προυοπόθεση για να αντληθεί το συγκεκριμένο ποσό είναι τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί ως τον Μάιο του 2026. Αν δεν συμβεί αυτό τότε το Ολυμπιακό Στάδιο θα χάσει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Αυτό που έχει συμβεί, λοιπόν, είναι απλό και προκύπτει και ρεπορταζιακά από πολλές πλευρές: Το ΟΑΚΑ έχει έρθει σε μια συμφωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να της παραχωρήσει την εγκατάσταση μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει εκπονηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει ότι αν δεν χρησιμοποιηθεί η εγκατάσταση για άλλα παιχνίδια το πρόγραμμα αυτό βγαίνει.

Υπολογίζεται ότι για τη διεξαγωγή κάθε ενός παιχνιδιού τα έργα πρέπει να σταματούν για 4 ημέρες. Κάντε τους υπολογισμούς: αν η ΠΑΕ Κηφισιά πάρει το ΟΑΚΑ για δέκα παιχνίδια χάνονται 40 μέρες τουλάχιστον από το ήδη πολύ σφιχτό πρόγραμμα που τρέχει και ο κίνδυνος να χαθούν οι προθεσμίες είναι κάτι παραπάνω από ορατός.

Αυτό, όμως, έχει να κάνει με την ουσία του ζητήματος και – πιθανότατα – αυτές οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα εξεταστούν από την έδρα για την έκδοση της απόφασης. Εν αναμονή αυτής, όμως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το μη ουσιαστικό για τη δικαστική διαδικασία ζήτημα: αυτό, δηλαδή, της απόλυτης συμπόρευσης της διοίκησης της ΠΑΕ Κηφισιάς με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την απόλυτη ταύτιση του κυρίου Πρίτσα με τον κύριο Μαρινάκη…

