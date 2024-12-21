Παναθηναϊκός: Δεν παίζει ο Καμπενγκέλε, ο εύκολος στόχος και η «σφήνα»

Μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ στον αγώνα με την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά.

Ο Εργκίν Αταμάν και οι συνεργάτες του στον «Επτάστερο» προσπαθούν να βρουν την ιδανική λύση για να καλύψουν, όσο καλύτερα γίνεται, το κενό που αφήνει ο Γάλλος σέντερ. Τα ονόματα που ακούγονται είναι αρκετά, κάποια με περισσότερες πιθανότητες και άλλα με ελάχιστες.

