Ιστοσελίδα που ειδικεύεται στις αποκαλύψεις για φανέλες και σχέδια που κάθε καλοκαίρι απασχολούν έντονα τους οπαδούς, γνωστοποίησε την ιδιαίτερη εμφάνιση που ετοιμάζει η Μπαρτσελόνα.

Η συνεργασία με το brand του Κόμπι Μπράιαντ συνεχίζεται και η εκτός έδρας φανέλα της σεζόν 2026-2027 θα φέρει δεξιά το logo του Black Mamba, ενώ τα χρώματα θα παραπέμπουν ξεκάθαρα στους Λέικερς, με έντονο χρυσό και μωβ.

Σε σημείο της φανέλας θα τοποθετηθεί και η φράση «Να αφήσεις το άθλημα καλύτερο απ’ ό,τι το βρήκες», μία από τις πιο iconic ατάκες του Κόμπι, που συνεχίζει να εμπνέει αθλητές και φιλάθλους.

Πηγή: skai.gr

