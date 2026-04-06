Η Μπαρτσελόνα τιμάει τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και η νέα της φανέλα θα θυμίζει L.A. Lakers

Η συνεργασία της Μπάρτσα με το brand του αδικοχαμένου καλαθοσφαιριστή επισημοποιείται και η εκτός έδρας εμφάνιση της σεζόν 26-27 θα έχει άρωμα Καλιφόρνια 

Μπράιαντ

Ιστοσελίδα που ειδικεύεται στις αποκαλύψεις για φανέλες και σχέδια που κάθε καλοκαίρι απασχολούν έντονα τους οπαδούς, γνωστοποίησε την ιδιαίτερη εμφάνιση που ετοιμάζει η Μπαρτσελόνα.

Η συνεργασία με το brand του Κόμπι Μπράιαντ συνεχίζεται και η εκτός έδρας φανέλα της σεζόν 2026-2027 θα φέρει δεξιά το logo του Black Mamba, ενώ τα χρώματα θα παραπέμπουν ξεκάθαρα στους Λέικερς, με έντονο χρυσό και μωβ.

Σε σημείο της φανέλας θα τοποθετηθεί και η φράση «Να αφήσεις το άθλημα καλύτερο απ’ ό,τι το βρήκες», μία από τις πιο iconic ατάκες του Κόμπι, που συνεχίζει να εμπνέει αθλητές και φιλάθλους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κόμπι Μπράιαντ Μπαρτσελόνα Λος Άντζελες Λέικερς
