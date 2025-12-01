Λογαριασμός
Μουντιάλ 2026: Με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραστεί στην Ουάσιγκτον στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Τραμπ και Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί την Παρασκευή (5/12) στην Ουάσιγκτον στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (1/12) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η κλήρωση της διοργάνωσης, που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της αμερικανικής πρωτεύουσας, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει «ξαναφέρει υπό τον έλεγχό του» αφού την είχε κατηγορήσει για «προοδευτική εκτροπή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

