Τι έκανες Ελλαδάρα; Τι ανατροπή-έπος ήταν αυτή; Με ψυχή και προσωπικότητα πρωταθλήτριας γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι έχανε με 3 γκολ (9-6), τα έφερε όλα τούμπα και νίκησε την Ολλανδία 15-13, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του πόλο γυναικών και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μετάλλιο!

Η μεγάλη αναμέτρηση για το χρυσό θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα (20/04) με την Εθνική να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Ουγγαρία.

Φοβερή εμφάνιση από την Τριχά με 4 γκολ, που αναδείχθηκε και MVP του αγώνα κόντρα στην χάλκινη Ολυμπιονίκη Ολλανδία, σκοράροντας μάλιστα τα 2 γκολ της στο τελευταίο οκτάλεπτο, τα οποία σφράγισαν και την τεράστια νίκη.

