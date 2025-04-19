Λογαριασμός
«Γοργόνες» για κούπα: Η Εθνική Πόλο Γυναικών βύθισε την Ολλανδία με ανατροπή-έπος και έφυγαν για τελικό

Απίθανη ανατροπή για την Ελλαδάρα του Χάρη Παυλίδη, που έριξε στο καναβάτσο την Ολλανδία με 15-13 και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

εθνική πόλο γυναικών

Τι έκανες Ελλαδάρα; Τι ανατροπή-έπος ήταν αυτή; Με ψυχή και προσωπικότητα πρωταθλήτριας γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και παρότι έχανε με 3 γκολ (9-6), τα έφερε όλα τούμπα και νίκησε την Ολλανδία 15-13, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του πόλο γυναικών και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μετάλλιο!

Η μεγάλη αναμέτρηση για το χρυσό θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα (20/04) με την Εθνική να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Ουγγαρία.

Φοβερή εμφάνιση από την Τριχά με 4 γκολ, που αναδείχθηκε και MVP του αγώνα κόντρα στην χάλκινη Ολυμπιονίκη Ολλανδία, σκοράροντας μάλιστα τα 2 γκολ της στο τελευταίο οκτάλεπτο, τα οποία σφράγισαν και την τεράστια νίκη.

