Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκό και Cosmote - Αλλάζει όνομα το ΟΑΚΑ

Το deal θα φέρει πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Επτάστερου, με το ΟΑΚΑ να αναμένεται να αλλάξει όνομα σύντομα

Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκό και Cosmote

Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Cosmote, με τις δύο πλευρές να συνάπτουν συμφωνία για την επόμενη πενταετία.

Το deal θα φέρει πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Επτάστερου, με το ΟΑΚΑ να αναμένεται να αλλάξει όνομα σύντομα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης εξασφαλίζουν έτσι περαιτέρω έσοδα μέσω της ονοματοδοσίας του γηπέδου τους.

