Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκό και Cosmote - Αλλάζει όνομα το ΟΑΚΑ

Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Cosmote, με τις δύο πλευρές να συνάπτουν συμφωνία για την επόμενη πενταετία.

Το deal θα φέρει πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Επτάστερου, με το ΟΑΚΑ να αναμένεται να αλλάξει όνομα σύντομα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης εξασφαλίζουν έτσι περαιτέρω έσοδα μέσω της ονοματοδοσίας του γηπέδου τους.

