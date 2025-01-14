Λογαριασμός
«Τέλη Γενάρη-αρχές Φλεβάρη μπαίνει στις προπονήσεις ο Γκριγκόνις - Τα κλειδιά για Παναθηναϊκό με Μπαρτσελόνα»

Ακούστε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπως το μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης - Τι αναφέρει για τον Γκριγκόνις

Παναθηναϊκός: Τέλη Γενάρη-αρχές Φλεβάρη μπαίνει στις προπονήσεις ο Γκριγκόνις

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Πετρίδης.

«Από το τέλος του μήνα μέχρι τις αρχές του επόμενου θα αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις ο Γκριγκόνις», μετέφερε για την κατάσταση του Λιθουανού, ο οποίος θα απουσιάσει από τα ματς με την Ισπανία μαζί με τους Κώστα Αντετοκούνμπο, Ματίας Λεσόρ.

Στη συνέχεια, μίλησε για το ματς με την Μπαρτσελόνα και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός «θα πρέπει να ελέγξει από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό και τα ριμπάουντ, όπως κάνει στα τελευταία παιχνίδια. Κλειδί να περιορίσει τον Πάντερ, έχει όμως ποιότητα η Μπαρτσελόνα με παίκτες όπως ο Μπριθουέλα και ο Μέτου, θα είναι διαθέσιμος και ο Βέσελι».

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
