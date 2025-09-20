Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Σεπτέμβρης των ισοπαλιών στα μεταξύ τους παιχνίδια

Ο Παναθηναϊκός πάει στο ματς με τον Ολυμπιακό, με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο με στόχο την νίκη που θα τον κρατήσει ζωντανό στο κυνήγι του τίτλου. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει το ντέρμπι θα έχει έξτρα ψυχολογία ενόψει του παιχνιδιού της πέμπτης που ακολουθεί κόντρα στην Γιούνγκ Μπόιζ για τη πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την ιστορία, ο Χρήστος Κόντης ήταν ο τελευταίος προπονητής που κάθισε στον ”πράσινο” πάγκο, σε ντέρμπι αιωνίων στο ”Απόστολος Νικολαίδης”.

Τα ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού δεν χρειάζονται νικητή για να γράψουν ιστορία. Σε βάθος τριών δεκαετιών, τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς μας υπενθυμίζουν γιατί η σύγκρουση των «αιωνίων» θεωρείται το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός στην Ελλάδα. Το ξεκίνημα έγινε 21 Σεπτεμβρίου του 1986 στο ΟΑΚΑ με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο 1-1. Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό με τον Κώστα Μπατσινίλα με κεφαλία ύστερα από σέντρα ακριβείας του Κωνσταντίνου Βλάχου. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει λίγα λεπτά αργότερα με τον Νίκο Αναστόπουλο στο 36ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Στην συνέχεια το παιχνίδι είχε πολλές ευκαιρίες αλλά καμία δεν μετατράπηκε σε γκολ.

